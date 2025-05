OM ‍: Théo Hernandez et Pogba, Rabiot gère le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur Canal+, Adrien Rabiot a laissé planer le doute sur son avenir à l’OM. Un départ semble pourtant improbable, d’autant que l’international français tente de convaincre plusieurs gros joueurs de signer à Marseille.

Avec 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Adrien Rabiot a assumé son statut à l’Olympique de Marseille. L’international français a d’ailleurs été élu Olympien de la saison par les supporters du club phocéen, preuve que son adaptation a été parfaite. Taulier de l’équipe de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain formé au PSG a néanmoins laissé planer un léger doute sur son avenir dans une interview donnée à Canal+. « Personnellement, je n'ai pas envie de m'avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On va prendre un moment pour se poser avec le président Longoria et Medhi Benatia » a lancé Adrien Rabiot, donnant quelques sueurs froides aux supporters olympiens.

Ceux-ci peuvent néanmoins être rassurés car selon Bertrand Latour, journaliste pour la chaîne cryptée, le natif de Saint-Maurice est pleinement concerné par le projet marseillais. La preuve, il tenterait actuellement de convaincre plusieurs gros joueurs de rejoindre l’OM au mercato. « Adrien Rabiot est très content d’être à Marseille. Il aime cette ville, il aime ce club et il y est heureux. Je crois aussi qu’il fait tout son possible pour convaincre des joueurs de signer à Marseille. Si tu as envie de partir, tu ne fais pas ça » a lancé Bertrand Latour, qui n’a pas donné de noms mais qui semble certain de ses informations et de la motivation d’Adrien Rabiot à l’idée de rester à l’OM et de faire venir plusieurs joueurs de haut niveau.

Les fantasmes Pogba et Théo Hernandez

Sur les réseaux sociaux, les idées ne manquent pas quant aux potentielles cibles d’Adrien Rabiot et deux noms reviennent avec énormément d’insistance, ceux de Paul Pogba et de Théo Hernandez, deux internationaux français que Rabiot a côtoyé chez les Bleus. L’ex-milieu de la Juventus Turin et de Manchester United est toujours libre tandis que le latéral gauche de l’AC Milan n’a plus qu’un an de contrat, ce qui signifie que le club lombard ne sera pas opposé à son départ. S’il venait à ramener de tels joueurs à Marseille, nul doute qu’Adrien Rabiot, déjà adoré par les supporters de l’OM, deviendrait presque une idole.