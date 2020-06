OM : Thauvin vendu pour 20 ME, la grande braderie commence

Dans : OM.

L'OM va devoir vendre, et Florian Thauvin est clairement poussé vers la sortie avec une étiquette de 20 ME sur le dos.

Année noire avec grave blessure, fin de contrat approchante, crise économique générale et soucis financiers en particuliers pour l’OM, Florian Thauvin a perdu une très grande partie de sa valeur. Mais pour éviter le pire, à savoir un départ libre dans un an, Jacques-Henri Eyraud prévient tout le monde. Selon L’Equipe, le président marseillais a mis à prix son meilleur buteur des saisons précédentes pour 20 ME. De quoi provoquer des offres pour le champion du monde français ? Ce pourrait bien être le cas pour ceux qui rêvent de se renforcer avec un joueur talentueux et capable de faire très mal quand il est en confiance, surtout qu’il est désormais remis de ses pépins physiques.

Il restera aussi à se montrer convaincant auprès de Thauvin lui-même, ce dernier ayant affirmé à plusieurs reprises qu’il ne bougerait pas de Marseille. Mais après avoir été forcé une première fois par Vincent Labrune de quitter l’OM en 2015, l’ancien bastiais se retrouve dans un scénario identique. Cinq ans plus tard, le club phocéen est de nouveau en situation délicate, et même si André Villas-Boas compte sur lui, le Portugais a réussi à obtenir de bons résultats sans son ailier droit cette saison. Sa perte ne serait donc pas insurmontable se disent les dirigeants marseillais, qui ne veulent surtout pas le voir partir pour 0 euro dans un an. A l’heure où chaque rentrée d’argent est capitale, ce scénario est toutefois risqué, sachant qu’une prolongation n’est envisagée dans aucun des deux camps.