OM : Thauvin vendu 30 ME, LA surprise au mercato ?

Blessé à la cheville durant les matchs de pré-saison de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin vit pour l’instant une saison totalement blanche.

De retour à l’entraînement la semaine dernière, l’international français est plus proche que jamais de son come-back en Ligue 1. Mais le bonheur des supporters olympiens pourrait bien être de courte durée puisque l’avenir de Florian Thauvin à Marseille est très incertain. Et pour cause, le champion du monde 2018 sera en fin de contrat en juin 2021, ce qui signifie que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont devoir agir dès cet été avec un transfert ou une prolongation de contrat, sous peine de le voir partir pour zéro euro lors du mercato suivant. Un scénario inenvisageable pour l’Olympique de Marseille, sous la menace du fair-play financier et qui ne peut donc pas se permettre de perdre son meilleur joueur gratuitement.

Un départ cet été est donc l’hypothèse la plus plausible d’autant que, malgré sa saison blanche, Florian Thauvin conserve une belle cote en Italie, selon les informations obtenues par Calcio Mercato News. En ce début de semaine, le média transalpin dévoile notamment l’intérêt de l’AC Milan à l’égard de l’attaquant de l’OM. Une offre comprise entre 30 et 35 ME est même évoquée par le média, qui explique que Florian Thauvin ne serait pas contre un départ de Marseille cet été. Plus tôt dans la journée, le son de cloche était différent chez les insiders marseillais, où l’ont évoquait plutôt chez « Flotov » la volonté d’aller jusqu’au bout de son contrat afin de partir libre dans le club de son choix en 2021 et rafler au passage une grosse prime à la signature. Entre retour de blessure, éventuel transfert ou possible prolongation, Florian Thauvin n’a pas fini de faire parler de lui à Marseille et bien au-delà.