OM : Thauvin touché, il parle de quitter Marseille au prochain mercato

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a quelques mois, Florian Thauvin avait admis qu'il pourrait réfléchir à son avenir marseillais si l'OM ne se qualifiait pas pour la prochaine Ligue des champions, le champion du monde phocéen ayant le désir de disputer plus régulièrement l'épreuve reine. Mais les récents événements autour de la formation de Rudi Garcia incitent visiblement Florian Thauvin à la réflexion, et cela bien avant la fin du Championnat et la réponse à la question sur une possible participation à la C1.

Expulsé vendredi soir contre Lille, après un geste montrant son énervement, Florian Thauvin a lâché sa colère dans les couloirs du Vélodrome, avant de répondre de manière brutale à Rudi Garcia dans le vestiaire. Et cette attitude du joueur qui fêtait ses 26 ans montre que l'international tricolore gamberge. Dans L'Equipe, Mathieu Grégoire affirme que Florian Thauvin ne masque pas ses gros doutes sur la suite de sa carrière à l'Olympique de Marseille. « Thauvin s’épuise à vouloir faire taire l’extérieur et des virages dont il ne comprend pas la colère et qui évoque de plus en plus un ailleurs avec ses proches », explique le journaliste du quotidien sportif, plutôt bien informé. Ce départ serait une grosse perte pour l'OM, Florian Thauvin ayant quand même été l'un des meilleurs marseillais depuis le début de la saison.