OM : Thauvin pulvérise cette rumeur XXL avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

A la surprise générale, France Football annonçait ce mardi dans son magazine que Florian Thauvin était tout proche d’un accord avec le Milan AC en vue d’un transfert cet été. L’information paraissait trop grosse pour être vraie, notamment en raison de la situation délicate du club lombard vis-à-vis du fair-play financier et de l’UEFA. Il n’aura donc fallu attendre que quelques heures avant que ce potentiel transfert soit fermement démenti par le joueur lui-même, qui a tenu à mettre les pendules à l’heure via son agent Jean-Pierre Bernès.

« Ce sont des bêtises » a affirmé le représentant de Florian Thauvin, interrogé par Le Phocéen, avant de développer. « Il n'y a rien du tout avec le Milan ni avec d'autres clubs italiens. Nous sommes au mois d'avril et les rumeurs ne font que commencer. Il ne faut pas y prêter attention ». Autant dire que du côté de Florian Thauvin, on nie en bloc ce qui est considéré comme une simple rumeur. Reste maintenant à voir si cette information du magazine hebdomadaire se confirmera dans les prochaines semaines, alors que le départ de Flotov à l'issue de la saison ne fait quasiment plus aucun doute...