OM : Thauvin prend une décision radicale pour quitter Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Sifflé par la Vélodrome samedi lorsqu'il a cédé sa place à Dimitri Payet en fin de match, Florian Thauvin n'a pas découvert à cette occasion que les supporters de l'OM pouvaient être vindicatifs. Et cela ne va probablement pas inciter le champion du monde à rester coûte que coûte au sein d'un club avec qui il a pourtant toujours montré son désir de réussir. Mais encore une fois l'Olympique de Marseille va rater son ticket pour la prochaine Ligue des champions, et Florian Thauvin voit chaque saison qui passe comme un obstacle de plus dans sa quête de jouer régulièrement au plus haut niveau continental.

Et pour essayer de mettre les choses en place avant le mercato, Florian Thauvin, qui a encore deux ans de contrat avec l'OM, a décidé de procéder à des gros changements dans son entourage. « L’été dernier, le tout frais champion du monde n’avait pas compris pourquoi aucun club du top 16 européen ne s’était sérieusement manifesté, et cela avait tendu ses rapports avec son agent, Jean-Pierre Bernès. En se rapprochant de lui, courant 2017, celui-ci voyait son avenir chez les Bleus et au Bayern Munich. Mais Bernès est désormais fâché avec son associé, Alain Migliaccio, qui lui avait ouvert les portes du club allemand et qui travaille toujours avec Franck Ribéry. Il se murmure désormais que le départ de Thauvin se prépare avec Cyril Rool et un imprésario italien à la baguette », annonce, ce jeudi, L'Equipe, le quotidien sportif précisant que la Serie A était le premier choix de Florian Thauvin. Cela tombe bien, Naples, mais également l'Inter et le Milan AC seraient déjà sur une short-list de clubs susceptibles d'accueillir le joueur de l'OM.