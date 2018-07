OM : Thauvin pour 80 ME, ça, c'était le prix d'avant

Dans : OM, Mercato.

En février dernier, alors que Florian Thauvin était dans la forme de sa vie en empilant les buts avec l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud avait clarifié les choses au sujet de l’éventuel départ de son attaquant. « 80 ME pour lâcher Thauvin ? Cela ne m’intéresse pas », avait fait savoir le président de l’OM. Et ça, c’était avant que « Flotov » ne devienne international français et champion du monde. Alors que le départ de l’ancien bastiais ne semble pas à l’ordre du joueur, Andoni Zubizarreta a tout de même glissé en conférence de presse qu’il comptait bien garder ses mondialistes dans son effectif pour la saison à venir.

« C'est sûr que les Français sont plus sollicités après leur titre mondial, comme les Croates. Notre idée est de conserver notre effectif. En sachant que ce qui est dit dans le présent peut évoluer dans le futur. Sauf proposition extraordinaire, supérieure au marché, on veut rester avec notre équipe, notre collectif », a expliqué le directeur sportif espagnol, qui a eu vent d’éventuels intérêts pour Adil Rami, sans que cela n’aille très loin pour le moment. En ce qui concerne Florian Thauvin, un ou deux clubs anglais sont venus aux renseignements, mais un transfert n’a pas été évoqué avec sérieux en vue de cet été.