OM : Thauvin pour 0 euro, Milan et Maldini narguent Marseille

Annoncé depuis plusieurs mois, l’intérêt du Milan AC pour Florian Thauvin (27 ans) est bien réel. Le directeur technique des Rossoneri Paolo Maldini a confirmé qu’il suivait la situation de l’ailier de l’Olympique de Marseille, bientôt en fin de contrat.

L’Olympique de Marseille vient de prendre un sacré coup de pression. Pendant que ses joueurs éprouvent les plus grandes difficultés à briller en Ligue des Champions, le club phocéen se démène sur certaines prolongations de contrat. On sait que la direction a lancé des discussions avec le latéral gauche Jordan Amavi. Mais aussi et surtout avec Florian Thauvin dont le contrat expire à la fin de la saison et qui intéresse notamment le Milan AC. On pourrait penser que l’entourage de l’ailier français lance ces rumeurs afin de négocier le meilleur contrat possible. Sauf que l’intérêt milanais évoqué depuis plusieurs mois est bien réel si l’on en croit Paolo Maldini, très attentif à la situation de l’international tricolore.

« Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique, a rappelé le directeur technique du club lombard dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit. » Après ça, le directeur sportif Pablo Longoria ferait mieux d’accélérer les discussions sachant que Thauvin pourra négocier avec le club de son choix à partir de janvier prochain.