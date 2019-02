OM : Thauvin ne boude plus à Marseille, merci Super Mario Balotelli

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis son arrivée le mois dernier, Mario Balotelli fait des miracles à l’Olympique de Marseille.

Muet en première partie de saison à Nice, l’attaquant italien compte déjà trois buts en quatre matchs sous ses nouvelles couleurs. Et fait le bonheur de ses coéquipiers plus confiants en sa présence. Ce changement se ressent également sur le visage, dans l’attitude et le jeu de Florian Thauvin, déjà très complice avec « Super Mario ». Comme si la signature de Balotelli avait boosté l’international français.

« On voit que Balotelli est très proche de Thauvin, a remarqué Mourad Aerts, journaliste de Football Club de Marseille. Et on sait que ce dernier se posait beaucoup de questions concernant son avenir. Il se disait : "Qu’est-ce que je fous là ? Il n’y a que moi qui marque dans cette équipe". C’était peut-être des choses qui trottaient dans sa tête. »

Balotelli, un défi pour Thauvin

« Et puis là, il voit un mec ultra référencé au niveau international qui arrive, il s’entend bien avec lui. Ça le libère un peu de la pression et lui redonne peut-être envie de prouver certaines choses à ce mec dans un contexte de concurrence amicale, positive pour l’équipe, a ajouté notre confrère. Il y a une émulation dans l’attitude de Thauvin qui a changé depuis l’arrivée de Balotelli. » Avec ces deux-là, l'OM tient peut-être un duo redoutable.