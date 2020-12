OM : Thauvin Melon d'Or 2020, il devrait avoir honte

Dans : OM.

Buteur samedi contre l'AS Monaco, Florian Thauvin a signifié très clairement qu'il estimait avoir répondu aux critiques sur son niveau en Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille a remis le turbo en Ligue 1, l’AS Monaco passant à la casserole samedi au Vélodrome. Une sixième victoire de rang pour l’OM en Championnat et un nouveau but pour Florian Thauvin, qui a célébré sa réalisation en se bouchant les oreilles, histoire de faire comprendre qu’il était insensible aux critiques nombreuses à son encontre depuis le fiasco européen. Sur RTL, Sébastien Tarrago s’est offusqué de l’attitude du milieu international de l’Olympique de Marseille, estimant que comme certains de ses coéquipiers Florian Thauvin se voyait nettement plus beau qu’il ne l’était réellement. Le journaliste de L’Equipe est sidéré de ce genre de comportement pour un joueur qui n’a jamais réussi à hausser le niveau lorsque les sommets européens étaient sur sa route.

« Pour moi à l’OM le problème, c’est que certains joueurs se croient plus forts qu’ils ne le sont vraiment. Donc ils ne sont pas capables de se révolter quand ils sont dans la difficulté. Et quand Florian Thauvin marque un but en Ligue 1, comme contre Monaco, il se bouche les oreilles, genre « vous m’avez trop critiqué ». Mais c’est des fous furieux. Quand ils prennent une humiliation en Ligue des champions et que le week-end d’après ils gagnent un match en Ligue 1, ils sont là comme des dingues avec la caméra, on est les rois du monde. Mais, ces gens vivent hors sol. Il vaut mieux avoir un sentiment de révolte qu’avoir un pseudo talent qui est inférieur à la réalité (...) Je n’ai rien contre Morgan Sanson, mais le gars croyait qu’il valait un Top 4 anglais ? Non mais sérieusement...», a lancé, lors d’On refait le match, un Sébastien Tarrago clairement agacé par cette attitude trois jours après une piteuse élimination de toutes les coupes européennes.