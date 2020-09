OM : Thauvin est devenu un homme en un an

Dans : OM.

Auteur du but de la victoire de l'OM contre le PSG, Florian Thauvin a connu une année sportive difficile, mais à titre personnel il a changé de manière radicale.

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, et même si le club phocéen semble avoir entamé les négociations pour le prolonger, Florian Thauvin attaque cette saison 2020-2021 avec une sérénité incroyable. Dimanche dernier, il a donné un énorme bonheur aux supporters de l’OM en marquant le but de la victoire tant attendue de Marseille contre le PSG. Et la défaite de jeudi face à l’ASSE n’a pas atteint sa détermination. Pourtant, Florian Thauvin sort d’une année compliquée, son opération à la cheville il y a tout juste un an, l’a éloigné des terrains pendant de longs mois, et son retour en mars a été définitivement stoppé par le covid. De quoi évidemment perturber le champion du monde, même si ce dernier a bossé comme un dingue afin de revenir à 100% malgré ce gros pépin physique.

Mais si Florian Thauvin est revenu avec autant de sérénité, il le doit aussi à la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Alessio, le 5 février dernier. Un événement qui a radicalement changé la personnalité du joueur de l’Olympique de Marseille. « Il a pris du recul par rapport au foot, il relativise tout, confie, dans Le Parisien, un proche de Florian Thauvin, qui avoue que la grave blessure avait donc été prise de manière plus rationnelle. Avant cette épreuve, c'était un jeune homme. C'est devenu un homme. » Tant mieux pour Florian Thauvin, pour l’Olympique de Marseille et l’équipe de France.