OM : Thauvin en soldes, du beau monde débarque déjà

Dans son édition de dimanche, le journal L’Equipe faisait d’inquiétantes révélations sur la situation de Florian Thauvin à l’OM…

Estimé à près de 80 ME par Jacques-Henri Eyraud il y a moins de deux ans, l’international français a vu sa valeur marchande chuter de manière vertigineuse. Après une saison blanche et à un an de la fin de son contrat, Florian Thauvin ne vaut désormais pas plus de 20 ME aux yeux de la direction olympienne, qui ne retiendra pas son champion du monde en cas d’offre à cette hauteur durant le mercato. Un terrible désaveu de la stratégie de Jacques-Henri Eyraud, d’autant plus qu’une prolongation de contrat ne semble pas vraiment dans les tuyaux. En outre, Florian Thauvin est en soldes, et certains clubs européens comptent bien en profiter.

C’est notamment le cas des cadors de Série A, toujours très intéressés par le profil de l’ancien Bastiais, selon les informations obtenues par Calcio Mercato. Le média dévoile que le Milan AC est plus que jamais en pole position pour s’offrir les services de Florian Thauvin, le profil du Français plaisant tout particulièrement au possible futur entraîneur, Ralf Rangnick. En parallèle, l’AS Roma est également intéressée, mais l’intérêt de la Louve est à prendre avec moins de sérieux, dans la mesure où le club est dans une situation instable avec une possible vente dans les mois à venir. Ce qui est certain, c’est que le prix ridicule de Florian Thauvin au vu de sa valeur intrinsèque ne manquera pas de susciter des intérêts et des convoitises cet été. En revanche, le joueur a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait poursuivre sa carrière à Marseille, d’autant plus que le club phocéen est qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. L’hypothèse d’un départ libre de tout contrat l’été prochain n’est donc pas à exclure…