OM : Thauvin craque complètement en parlant de Mandanda

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France, Mondial 2018, Video.

S'il aime l'Olympique de Marseille presque autant que sa femme, Florian Thauvin éprouve aussi un profond amour pour Steve Mandanda.

L'un a 25 ans, l'autre a 33 ans. L'un est attaquant, l'autre est gardien. A priori, tout oppose Florian Thauvin et Steve Mandanda. Et pourtant, ces deux joueurs ont façonné une forte amitié au sein du club phocéen. Plus ou moins ensemble depuis 2013, même si le premier est resté six mois à Newcastle en 2015 et que le second est parti une saison à Crystal Palace jusqu'en 2017, les deux cadres de l'OM ont construit une solide relation au fil des ans et des galères. L'une d'elles les a particulièrement rapprochés. C'était en 2014, quand Mandanda a loupé la Coupe du Monde à cause d'une blessure aux cervicales. Alors quand Thauvin a appris qu'il disputerait le Mondial en Russie avec son copain marseillais, il a tout simplement fondu en larmes.

« La CdM 2018 avec Mandanda ? C’est fort en émotion. C’est la défaite en finale de la Ligue Europa, la liste, c’est Steve. Notre présence dans la liste des 23 de Deschamps ? C’est notre victoire à tous les deux. Steve, c’est mon ami. Enfin, je ne le considère même pas comme un ami, c’est quelqu’un de ma famille. Il a toujours été là pour moi, j’ai toujours été là pour lui. Quand j’étais en Angleterre, on était au téléphone tous les jours. Quand c’était lui en Angleterre, on était au téléphone tous les jours. Au moment de revenir, j’aurais tout donné pour qu’il soit là et qu’on soit de nouveau réunis. Aujourd’hui c’est le cas. C’est quelqu’un que j’aime », a avoué, dans un documentaire publié par l'OM, Thauvin, qui a donc du vivre un bonheur ultime en gagnant le Mondial 2018 avec l'équipe de France aux côtés de Mandanda. Il ne reste plus qu'à avoir la même réussite à l'OM.