OM : Thauvin avait raison, Marseille n'a pas le niveau

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille jouait très gros face à Nantes. Après la victoire de Lyon à Bordeaux (3-2) et celle de Saint-Etienne contre Toulouse (2-0), le club phocéen était au bord du précipice dans la course à l’Europe. Et force est de constater que l’OM est tombé en plein dans le trou, avec une défaite lourde de conséquences (1-2). Relégué à huit points de l’OL et du podium, Marseille a déjà dit adieu à la prochaine Ligue des Champions. Il pourrait rapidement en être de même pour l’Europa League, sachant que la quatrième place de l’ASSE est maintenant située à cinq unités à quatre journées de la fin du championnat. Un gouffre difficilement surmontable.

Ce qui signifie donc que l’OM est bien parti pour réaliser une saison totalement blanche, sans qualification pour la Coupe d’Europe au bout du compte. La faute à Rudi Garcia, selon Bertrand Latour‏. « Au moins, Garcia arrêtera de dire que la LDC est à portée de fusil. Thauvin avait raison. Cette équipe n’a pas le niveau. Garcia a choisi les joueurs, il les entraîne. C’est surtout son échec », balance, sur Twitter, le journaliste, qui pense donc que l’entraîneur marseillais devra faire ses valises l’été prochain, sous peine d’enterrer définitivement le Champions Project de Frank McCourt.