OM : Thauvin à l'AC Milan, le faux secret du mercato ?

En fin de contrat à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne prolongera pas et il pourra donc signer où il le souhaite, à priori ce sera à l'AC Milan où l'on pense avoir bouclé le dossier.

Sauf énorme retournement de situation, Florian Thauvin ne portera plus le maillot de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, le champion du monde n’ayant pas accepté l’offre transmise par Pablo Longoria. Du côté du club phocéen, on veut croire que Flotov peut encore changer d’avis, mais à cinq mois de la fin de son engagement avec l’OM la messe est dite. Et pour accueillir Florian Thauvin, plusieurs clubs seraient dans la course, le statut de joueur libre étant évidemment un atout XXL dans un mercato qui sera toujours marqué par le syndrome « coronavirus », à savoir une baisse drastique des budgets et des salaires. En Italie, TMW confirme cependant que du côté de l’AC Milan on est très confiant concernant la future signature de Florian Thauvin, dont Paolo Maldini avait dit le plus grand bien il y a quelques mois. Si Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers, en quête d’un titre de champion d’Italie, ne sont pas encore certains à 100% de pouvoir compter sur le joueur marseillais en 2020-2021, la réalité serait moins incertaine.

En effet, TodoFichajes indique de son côté qu’un accord verbal existe déjà entre les représentants de Florian Thauvin et les dirigeants milanais. Le deal et les conditions du contrat de l’international tricolores sont bouclés, mais bien évidemment tout cela est encore gardé au chaud en attendant gentiment que la saison se termine, seul l'échec de l'AC Milan dans la course à la Ligue des champions pouvant encore changer éventuellement la donne. Les supporters de l'Olympique de Marseille doivent donc profiter encore un peu de leur joueur avant de voir ce dernier rejoindre l'AC Milan. La fin d'une belle aventure, même si pour Florian Thauvin elle n'aura pas été récompensé par des titres.