OM ‍: Terrible nouvelle pour Joel Ordonez

Par Claude Dautel

Numéro 1 sur la liste de Pablo Longoria et Medhi Benatia à l'OM, Joel Ordonez fait l'objet d'une concurrence énorme. Un club top niveau italien vient d'entrer dans la danse et cela ne sent pas bon pour Marseille.

Après avoir arraché Igor Paixao au Feyenoord, l'OM pensait pouvoir vite faire affaire avec Bruges pour convaincre le club belge de lui céder Joel Ordonez. Le défenseur international équatorien étant déjà convaincu par le projet marseillais, et le club phocéen pouvant lâcher 30 millions d'euros dans ce dossier, la signature d'Ordonez semblait être une formalité. Sauf que les semaines passent, et que le défenseur est toujours en Belgique. Et si dans un premier temps, seule la Premier League était en concurrence avec l'Olympique de Marseille, ce samedi, le Corriere dello Sport révèle que l'Inter souhaite recruter le compatriote de Pacho pour se renforcer défensivement. Et pour cela, le récent finaliste de la Ligue des champions est disposé à mettre 40 millions d'euros sur la table. Une offre supérieure à celle de l'OM.

L'Inter offre 40ME pour Ordonez

L’OM fonce sur Ordonez et deux renforts spectaculaires https://t.co/cjOeWJsfGt — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2025

Pour l'instant, le club de Bruges fait durer le suspense, ayant constaté qu'au fur et à mesure le prix de Joel Ordonez. Mais l'Inter n'ira probablement pas au-delà des 40 millions d'euro, car le média sportif italien précise que les dirigeants milanais pensaient également à Jérémy Jacquet, le jeune défenseur central du Stade Rennais. Mais le club breton, qui en juin dernier a fait prolonger le joueur de 20 jusqu'en 2029, réclame au moins 50 millions d'euros pour le laisser partir cet été. Un montant que l'Inter n'est pas disposé à payer. C'est pour cela que la priorité est désormais mise sur Joel Ordonez.

L'Olympique de Marseille va donc devoir se pencher sur d'autres pistes, même si Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà montré dans le passé qu'ils pouvaient renverser des situations qui paraissaient très compliquées. Et c'est le cas avec le dossier Joel Ordonez. Il reste très peu de temps pour faire venir un défenseur de haut niveau, mais Medhi Benatia l'a confié jeudi sur RMC, en marge des explications sur le dossier Rabiot, le mercato phocéen est très loin d'être terminé.