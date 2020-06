OM : Tapie soutient Boudjellal au cas où...

Dans : OM.

Emblématique président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie pense que Mourad Boudjellaf ferait un bon patron, mais il ne croit pas à la vente par Frank McCourt.

Qui dit OM dit évidemment Bernard Tapie. Et si l’ancien patron du club phocéen se bat actuellement contre un cancer, il n’a jamais abandonné son club fétiche, lui qui est également le propriétaire de La Provence. Joint ce samedi par Var-Matin concernant la possible rachat de l’Olympique de Marseille avec Mourad Boudjellal à la tête de l’OM, Bernard Tapie avoue qu’il est persuadé que l’ancien boss du RC Toulon a les épaules pour diriger Marseille. Cependant, avec sa franchise habituelle, il admet également ne pas être totalement convaincu que Frank McCourt a décidé de vendre l’Olympique de Marseille, alors même que la formation d’André Villas-Boas retrouve la Ligue des champions. Une position confirmée ce samedi par Jacques-Henri Eyraud.

Avec le langage fleuri de Bernard Tapie, cela prend encore plus de relief. « Saoudiens, Martiens, qu’importe le pognon. Il faut un taulier et il est de cette trempe. Croyez-moi sur parole, il saura faire, prévient Bernard Tapie, qui admet cependant qu’il n’est pas persuadé à 100% que Frank McCourt acceptera de céder l’Olympique de Marseille cette saison. Je ne suis pas certain qu’on soit sur le chemin d’un accord car, aux dernières nouvelles, malgré les sanctions de l’UEFA, l’OM pourra disputer la Ligue des Champions. Ce n’est pas rien. Ça donne de l’espoir. Il n’y a aucun élément qui laisse à penser que McCourt est vendeur. Il faut donc rester très prudent dans ce dossier. Attendre des confirmations et lever tous les doutes... » On devrait en savoir plus dès les prochains jours, Mourad Boudjellal ayant indiqué que l'éventuel repreneur franco-tunisien se dévoilera rapidement, alors même que le président de l'OM a déjà dit non.