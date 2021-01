OM : Une affaire Dimitri Payet à Marseille ? Il dément

Dans : OM.

Entré en seconde période contre Montpellier, Dimitri Payet a fait la différence pour l'OM, même s'il n'a pas apprécié le choix d'André Villas-Boas. Ce dernier est zen.

Entré à la 73e minute du match OM-MHSC à la place de Nemanja Radonjic, auteur de l’ouverture du score pour Marseille, Dimitri Payet a montré de quel bois il se chauffait en redonnant l’avantage aux siens à la 80e d’un superbe but. L’occasion pour le joueur phocéen d’adresser un petit signe au banc de touche et de montrer qu’il n’avait pas réellement apprécié le fait de débuter la rencontre comme remplaçant. Une réaction de champion, l’essentiel pour Dimitri Payet étant de répondre présent quand on lui demande, même si cela ne lui fait pas plaisir. Compte tenu du climat qui entoure le joueur marseillais depuis des mois, André Villas-Boas pourrait craindre que la situation ne s’envenime, mais bien au contraire, l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille a tenu à calmer le début de polémique provoqué par l’attitude de Dimitri Payet.

Pour André Villas-Boas, tout cela est compréhensible et même normal. « On a testé Radonjic cette fois, rien de grave avec Dimitri Payet. Il n’était pas très satisfait, mais il est entré avec un bon état d’esprit, en marquant un but. Il sait qu'il est très important pour nous. Je veux qu'il continue à avoir le même niveau que celui qu'il avait eu la saison dernière, le meilleur je pense pour lui à l'OM. Oui, il était un peu énervé parce que c'est un joueur important. C'est une décision toujours dure pour lui. Il va continuer à travailler, son but va l'aider. Sa capacité à faire la différence est claire. Mais je n'ai rien à dire de plus. Je suis là pour l'aider à avoir son meilleur niveau », a prévenu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille qui peut compter sur un Dimitri Payet hyper motivé pour les prochains rendez-vous.