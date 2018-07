OM : Surprise, trois clubs draguent ce défenseur de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si l’OM veut se renforcer en défense cet été au mercato, le club phocéen doit également vendre certains joueurs dans ce secteur de jeu. Henri Bédimo et Aymen Abdennour ont été placés sur la liste des transferts selon L’Equipe, tout comme Matheus Doria. A un an de la fin de son contrat, l’international espoir brésilien pourrait enfin trouver un point de chute puisque selon les informations du média brésilien Lance, trois clubs sont très intéressés par son profil (et par sa situation contractuelle).

A la recherche d’un défenseur central au mercato, Flamengo pourrait faire une offre de transfert à l’OM dans les prochaines semaines. « Marseille n’acceptera pas de prêt, mais les dirigeants brésiliens n’ont pas peur de payer une indemnité de transfert pour un élément qui pourrait se relancer » indique le média. De plus, l’Atletico Mineiro regarde aussi le joueur, tout comme le Sporting Portugal. Autant dire que l’OM ne devra pas trop peiner à trouver une porte de sortie à son défenseur, malgré son salaire assez conséquent dans la cité phocéenne…