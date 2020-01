OM : Sur le départ au mercato, Germain sature

Dans : OM.

Titularisé dans le couloir droit de l’attaque marseillaise face à Trélissac dimanche après-midi (1-1), Valère Germain n’est pas parvenu à faire remonter sa cote auprès des supporters.

Et pour cause, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas livré un match inoubliable comme l’ensemble de ses partenaires offensifs à l’exception de Dimitri Payet. Ce mauvais match tombe tout de même très mal pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, de plus en plus associé à des rumeurs de départ au mercato hivernal. La semaine dernière, L’Equipe indiquait notamment que l’état-major de l’OM ne dirait pas non à un départ de son attaquant en cas de belle offre. Nantes est intéressé, mais n’a pas les moyens d’assumer son salaire.

Interrogé sur son avenir après la qualification de l’OM pour les 16es de finale de la Coupe de France, Valère Germain a fait part de son exaspération devant ce qu’il considère comme des rumeurs en bois, et rien d’autre. « Je ne sais pas d’où sortent ce genre d’informations sur le mercato. En tout cas, moi je n’ai jamais entendu parler d’un départ. Le coach (André Villas-Boas) et le staff me font confiance. Je suis là et bien là » a indiqué l’avant-centre marseillais au micro de Maritima Médias. Reste à voir si le discours sera le même dans un mois, ou si un accord pourra être trouvé pour le départ de Valère Germain au mois de janvier.