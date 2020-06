OM : Successeur de Villas-Boas ? Galtier l’annoncera bientôt

Dans : OM.

Annoncé à l’Olympique de Marseille pendant la période de doute d’André Villas-Boas, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier a encore démenti les rumeurs. Avant d’apporter une précision importante pour son avenir.

Au cas où certains en douteraient encore, Christophe Galtier n’a jamais envisagé d’entraîner l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Son nom a bien circulé lorsque son homologue André Villas-Boas a hésité à quitter le club phocéen suite au départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Mais le technicien français l’a de nouveau assuré en conférence de presse, il n’y a eu aucun contact entre son entourage et la direction olympienne. On peut pourtant affirmer que les bruits de couloir reviendront assez rapidement. Et pour cause, le contrat de Galtier à Lille expire en 2021, comme celui du Portugais, lequel a déjà indiqué qu’il partirait à la fin de son bail.

Autant dire que l’ancien Stéphanois représente le successeur idéal. Du moins s’il ne prolonge pas au LOSC d’ici là. « Nous avons pris cette habitude-là avec le président (Gérard Lopez) de toujours faire un point à partir de septembre, et nous avons convenu avec le président et Luis (Campos, le directeur sportif) de faire un point sur la situation et la projection, pour voir si nous pouvons éventuellement continuer l'aventure après cette saison-là, a prévenu le natif de Marseille. Je suis très heureux ici et épanoui. » Galtier devrait donc clarifier sa situation dans quelques mois. Dans le cas contraire, toutes les interprétations seront permises…