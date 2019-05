OM : Succéder à Garcia, il en rêve mais refuse le poste

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Habib Beye est désormais un consultant reconnu et réputé pour ses analyses tactiques souvent très intéressantes. Et cela a donné des idées aux supporters marseillais, lesquels ont été nombreux à militer afin qu’il soit le successeur de Rudi Garcia sur le banc de l’OM dès cet été. L’ancien international sénégalais a néanmoins vite calmé ses plus fervents défenseurs, expliquant qu’il était impossible pour lui d’accéder à ce poste actuellement.

« Tout le monde connait l'attachement que j'ai pour ce club mais il faut être cohérent. Je suis en train de passer mon BEF (brevet d'entraîneur de football) qui me permet d'entraîner les jeunes au niveau national. Pour coacher l'OM, il faut de l'expérience, que je n'ai pas. Et il faut les diplômes. A l'instant T, c'est tout à fait impossible. Mais j'aimerais à l'avenir que ça arrive » a prévenu sur Canal Plus Habib Beye, lequel sera clairement un candidat au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les prochaines années. En attendant, c’est toujours André Villas-Boas, qui a beaucoup moins la cote chez les supporters, qui est le grand favori pour succéder à Rudi Garcia.