OM : Strootman est cramé, il devient gênant à Marseille

Plutôt performant durant les matchs amicaux de l’Olympique de Marseille cet été, Kevin Strootman est retombé dans ses travers dès la première journée de Ligue 1. Titularisé dans une position de milieu relayeur par André Villas-Boas, l’international néerlandais a trop peu pesé sur le jeu marseillais face à Reims, malgré une frappe magnifique sur la barre transversale. Pour Habib Beye, suiveur attentif des matchs de l’OM, l’ancien joueur de l’AS Roma n’a tout simplement plus les jambes nécessaires pour évoluer dans ce rôle de numéro huit au sein d’un 4-3-3. Fatigué et cramé, il devient un problème pour cet OM à en croire l’ancien capitaine phocéen.

« La solution pour Marseille, c’est d’utiliser les joueurs à un travers un système qui sera bon pour eux et pour l’équipe. Lorsque l’on voit le 4-3-3 de Villas-Boas, on se rend compte que Strootman en relayeur, c’est impossible. Il n’a aucune vitesse, il n’a aucune jambe et ce n’est pas possible en football d’avoir si peu de jambes, c’est-à-dire aucune faculté à changer de rythme et à accélérer au milieu de terrain. Vous demandez à Strootman et à Sanson d’approvisionner les attaquants, mais on se rend compte que c’est difficile. Tout le monde blâme Valère Germain mais il était au casse-pipe, il n’avait aucun ballon. Dans un système en 4-3-3, il a besoin d’avoir des milieux qui font reculer une défense, ce n’était pas le cas contre Reims » a balancé Habib Beye, pour qui André Villas-Boas va rapidement être contraint de revoir ses plans…