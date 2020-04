OM : Strootman éjecté pour Nzonzi, c’est l’affaire du siècle

Dans : OM.

En difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille tente de se débarrasser de Kevin Strootman depuis l’été dernier. Une éventuelle offre de la Roma serait donc étudiée avec la plus grande attention.

Kevin Strootman l’a lui-même confirmé, l’Olympique de Marseille serait ravi de le transférer. Le président Jacques-Henri Eyraud avait déjà tenté de le pousser vers la sortie l’été dernier, sans succès. Il faut dire que le salaire imposant du Néerlandais gêne autant le club phocéen que ses prétendants. Mais le pensionnaire du Vélodrome, dans le viseur de l’UEFA, ne désespère pas et tient peut-être la solution. En effet, la Roma voudrait toujours récupérer son ancien milieu de terrain. Il ne faut pas s’attendre à ce que l’actuel deuxième de Ligue 1 récupère les 25 millions d’euros investis sur son transfert.

Mais une bonne opération reste envisageable si l’on en croit Calciomercato 24, qui évoque un possible échange entre Strootman et Steven Nzonzi. Rappelons que le milieu français est actuellement prêté par la Roma au Stade Rennais, où ses performances et son implication donnent entière satisfaction. Autant dire que l’Olympique de Marseille serait gagnant en cas d’échange. Mais attention, une option dans le contrat de l’international tricolore pourrait bloquer toute discussion. Comme révélé par l’ancien président breton Olivier Létang, le prêt de Nzonzi à Rennes sera automatiquement prolongé d’une saison si les Rouge et Noir, troisièmes de Ligue 1 avant l’interruption, terminent la saison sur le podium.