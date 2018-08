OM : Strootman à l'OM, Vainqueur y voit l'énorme affaire du mercato !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche, le nom de William Vainqueur était revenu dans l'actualité marseillaise, le JDD affirmant que des joueurs de l'OM plaidaient la cause de ce dernier afin que les dirigeants du club phocéen le fassent revenir. Le hasard fait que Vainqueur a été le coéquipier de Kevin Strootman lequel devrait s'engager ce mardi avec l'Olympique de Marseille. Et dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien milieu de terrain de l'OM, désormais à Antalyaspor, avoue que Marseille réalise une énorme opération en s'offrant l'international néerlandais de l'AS Rome. Car pour William Vainqueur, Kevin Strootman va apporter un vrai plus à l'effectif de Rudi Garcia, et pas uniquement sur le terrain.

« Kevin court beaucoup, donne des bons ballons, c’est un guerrier, il va structurer le groupe, rajouter du leadership naturel, encourager les siens. Sur le terrain, il est toujours bien placé, il reçoit la balle avec un temps d’avance. Il est physique, puissant, et il va se régaler à Marseille. Il sait tout faire, des transversales au jeu court. Ça me fait plaisir, il a vraiment connu la galère pendant deux ans… Je l’ai connu à son retour de blessure, et revu lors de la pré-saison à l’été 2017, on était tout le temps ensemble à la salle, à s’arracher. C’est un mec d’équipe, qui ne pense pas qu’à sa pomme, poli, respectueux. L’OM a perdu Anguissa et il va stabiliser l’équipe auprès de Luiz Gustavo. Et le libérer. À force de vouloir être un peu partout, Luiz Gustavo s’épuisait », fait remarquer un William Vainqueur très enthousiaste sur cette opération coûteuse mais d'envergure pour l'Olympique de Marseille.