OM : Strootman a craqué, ça craint pour Marseille

La mi-temps a été chaude à Rennes lors du match face à l’OM, et le club breton a décidé de signaler le comportement de Kevin Strootman qui a insulté Olivier Létang.

Le match très heurté entre Rennes et l’OM a souri aux Marseillais au Roazhon Park, avec une victoire arrachée sur la fin grâce à un but de Kevin Strootman. Sur le plan du jeu, les Rennais peuvent l’avoir mauvaise quant au résultat final. Mais dans l’engagement, les deux équipes y sont allés gaiement, au point de voir la tension monter peu avant la mi-temps. Très remonté, le défenseur des « Rouge et Noir » Hamari Traoré aurait lancé les hostilités dans le couloir menant aux vestiaires à la pause, avec une empoignade qui aurait impliqué Kevin Strootman. Pourtant simple remplaçant, le Néerlandais est accusé par le club breton d’avoir insulté Olivier Letang, le président du Stade Rennais.

Selon La Provence, Letang a même rédigé et envoyé un rapport à la Ligue pour se plaindre de l’attitude des joueurs marseillais, et notamment l’ancien de la Roma. Ce dernier, visiblement conscient d’être allé loin, a cherché à s’excuser auprès du dirigeant rennais par la suite, sans parvenir à le faire assure le quotidien local. Vu l’ambiance générale à la pause, cette complainte ne devrait pas déboucher sur autre chose qu’un rappel à l’ordre, mais cela montre en tout cas que Rennes et l’OM se sont livrés un match accroché dont l’issue n’a toujours pas été digérée par le club breton.