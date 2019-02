OM : Stop ou encore avec Garcia, le vestiaire de l'OM a tranché

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré la nouvelle défaite concédée à Reims, Rudi Garcia est toujours l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Mais le coach phocéen a tout intérêt à gagner, car la rumeur d’un licenciement en cas de défaite face aux Girondins a enflé ces dernières heures. Heureusement, l’ancien manager de l’AS Roma peut toujours compter sur le soutien de ses cadres, à l’image de Lucas Ocampos. Présent devant les médias avant le match en retard contre Bordeaux, l’Argentin a confié que l’ensemble du vestiaire était derrière Rudi Garcia, que cela plaise ou non des supporters.

« On n’entre pas sur le terrain en se disant : "On va perdre car on n’en peut plus de cet entraîneur !" Ça n’existe pas dans le vestiaire, croyez-moi, je suis dedans. Il n’y a aucun problème avec Rudi. On est positifs avec lui, il nous encourage. On est un groupe, on doit se soutenir les uns les autres. Quand ça va mal, évidemment, on lit ou on entend que le groupe n’est plus avec l’entraineur, que tel joueur n’a plus la confiance du coach. Mais ce n’est pas la réalité. On est dans une situation très difficile, mais cela ne veut pas dire que l’on n’est pas derrière le coach ou que l’on veut qu’il s’en aille » a expliqué l’attaquant de l’OM, sur qui Rudi Garcia misera gros mardi contre Bordeaux en raison des absences de Payet, Thauvin ou encore Balotelli.