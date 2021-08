OM : Steve Mandanda juge le mercato XXL de Marseille

Dans : OM.

Dans une interview accordée à La Provence, Steve Mandanda s’est montré très élogieux sur le mercato réalisé par Pablo Longoria à l’OM.

Les départs se sont multipliés, les arrivées aussi. En l’espace de seulement deux mois, l’Olympique de Marseille s’est transformé et son onze-type n’a plus grand-chose à voir avec celui qui a terminé la saison 2020-2021. Dimanche soir contre Montpellier, au moins cinq recrues devraient être titulaires (Saliba, Luan Peres, Gerson, Ünder, Guendouzi). Mais cela n’inquiète pas du tout Steve Mandanda. Au contraire, le capitaine de l’OM a témoigné de sa confiance quant au mercato réalisé par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Dans les colonnes de La Provence, l’international tricolore estime qu’un superbe mélange a été réalisé entre le caractère, l’expérience et le talent des recrues. Ce qui peut donner un cocktail savoureux selon Steve Mandanda…

Mandanda emballé par le mercato

« Il y avait un peu d’impatience (de la part des nouveaux, avant OM-Villarreal). Nous avons des jeunes, un peu insouciants mais avec beaucoup de caractère, ça peut donner quelque chose de bien. Entre ce que le coach nous demande, ces profils de joueurs différents, si ça prend, ça peut être une belle saison. Ces jeunes sont ouverts, très solides mentalement et avec beaucoup de vécu. Le président et le staff ont conçu un groupe homogène. Mattéo (Guendouzi) est jeune, mais il a beaucoup d’expérience, Bouba (Kamara) aussi, Konrad (de la Fuente) a vécu le Barça de l’intérieur, William (Saliba) est insouciant, il joue sans pression, libéré. Il va aller très loin… » a lancé Steve Mandanda, qui espère maintenant que ce recrutement quatre étoiles va permettre à Marseille de renouer avec la conquête d’un titre. « J’aimerais revivre un titre avec l’OM, c’est tellement beau ! Nous avons une telle ville, un tel public de passionnés que j’aimerais gagner et partager ce bonheur avec les supporters ». Cette saison, l’OM sera engagé dans trois compétitions et tentera d’y figurer au mieux : la Ligue 1, la Coupe de France et bien sûr l’Europa League.