OM : Stéphane Roche zappe l'OL, il ne dit pas non à Marseille !

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Stéphane Roche va quitter la capitale des Gaules à l’issue de la saison.

Et depuis plusieurs jours, son nom est régulièrement associé à l’Olympique de Marseille, où il pourrait rebondir très vite. Dès la saison prochaine ? C’est une possibilité, comme le principal intéressé l’a expliqué au Phocéen. Evidemment, hors de question pour lui d’annoncer quoi que ce soit de manière officielle. Mais on comprend bien en lisant ses déclarations que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta l’ont approché…

« La seule certitude, c'est que je quitte bien Lyon à la fin de la saison. Il m'est difficile de parler de l'OM, car il reste encore des enjeux sportifs à assumer d'ici la fin de saison aussi bien à Lyon qu'à Marseille, et chez les pros comme en réserve, d'ailleurs. C'est pour cela que ce n'est pas le moment pour parler de contacts. En tout cas, je constate que l'OM forme de bons joueurs lorsque je regarde les matches de Kamara ou Lopez, et c'est indispensable. Mais, pour répondre à votre question, je quitte l'Olympique Lyonnais et je souhaite continuer mon métier pour apporter mon expérience. Tous les clubs intéressés peuvent m'intéresser, y compris l'OM » a confié Stéphane Roche, dont la venue serait évidemment bénéfique à Marseille. Reste à voir si la direction marseillaise parviendra à boucler ce dossier.