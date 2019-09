OM : SOS défense, Villas-Boas dévoile son arme secrète

Dans : OM, Ligue 1.

Ces dernières semaines, André Villas-Boas avait trouvé un équilibre avec Alvaro Gonzalez et Boubacar Kamara en défense centrale.

Si tout n’était pas encore parfait, l’Olympique de Marseille pouvait au moins compter sur un duo efficace et complémentaire derrière. Problème : Boubacar Kamara a été exclu face à Montpellier samedi tandis que l’Espagnol, blessé au genou, sera absent un mois. Dès mardi face à Dijon, le Portugais va donc devoir repenser totalement sa défense centrale. Et du côté des supporters, on se demande bien qui va épauler le n°3 dans la hiérarchie, Duje Caleta-Car.

La solution naturelle se nomme Lucas Perrin, mais après le match contre les Héraultais, André Villas-Boas a indiqué que c’est finalement Hiroki Sakaï qui pourrait dépanner en défense centrale. « Alvaro a une blessure importante, qui va l’éloigner des terrains pendant environ 4 semaines. Hiroki Sakaï est sur le retour, bien évidemment que cela peut être une option en défense centrale. Lucas Perrin est là aussi, il est bien. On va prendre une décision rapidement mais le retour de Sakaï peut être l’option n°1 en défense centrale » a commenté l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui affronte Dijon mardi soir à 19 heures dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.