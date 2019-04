OM : Sorti du banc, Payet va mener Marseille en Ligue des Champions

Dans : OM, Ligue 1.

Longtemps cantonné au banc des remplaçants, Dimitri Payet a enfin retrouvé du temps de jeu.

Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille vient d’enchaîner trois titularisations avec un bilan assez contrasté. Certains diront que le capitaine olympien n’a pas l’influence attendu sur le jeu de son équipe. Quand d’autres souligneront ses deux passes décisives réalisées face à Nîmes (2-1) et à Guingamp (1-3). Le Réunionnais a donc contribué aux récentes victoires de l’OM, tout comme le milieu défensif Luiz Gustavo que le consultant Eric Carrière juge essentiel pour le sprint final.

« Luiz Gustavo et Dimitri Payet sont convaincants depuis quelques matchs. Ce sont les hommes forts de cette équipe, a commenté l’ancien Lyonnais dans les colonnes du Parisien. Après plusieurs mois difficiles, ils reviennent bien. Or, quand on s’apprête à livrer des matchs à grande pression, l’expérience et la qualité sont des atouts. » Et si le sursaut d’orgueil des cadres permettait à l’OM d’atteindre son objectif de podium en Ligue 1 ?