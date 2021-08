OM : Sorloth à Marseille, son père lâche les infos

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pas vraiment en réussite du côté du RB Leipzig, Alexander Sorloth va probablement tenter de relancer sa carrière au sein de l’Olympique de Marseille cette saison.

Maintenant que Dario Benedetto n’est plus là, sachant qu’il a officiellement été prêté à Elche vendredi, le club phocéen a le champ libre pour s’attacher les services d’un nouvel avant-centre. Alors que Jorge Sampaoli attend avec impatience ce renfort offensif, qui sera susceptible de concurrencer Arkadiusz Milik tout au long de cet exercice 2021-2022, Alexander Sorloth est bien parti pour être l’heureux élu. En effet, Bild annonce que l'international norvégien « continue de se rapprocher de l'OM ». Désormais, et malgré le fait que le PSV Eindhoven se soit aussi mis sur les rangs pour le joueur de 25 ans, Marseille fait figure de grand favori dans ce dossier. D’ailleurs, le départ de Sorloth est presque acté du côté de Leipzig, puisque le père du joueur a confirmé la prochaine fuite de son fils à la télévision norvégienne.

L'OM prépare un montage à la Longoria pour Sorloth



Sauf que le plus dur reste encore à faire pour Pablo Longoria, vu que pour le moment, l’OM n’a pas encore transmis d’offre concrète au RBL. D’après les médias turcs, bien renseignés sur le dossier Sorloth, sachant que ce dernier a laissé de bons souvenirs à Trabzonspor lors de la saison 2019-2020, le deal pourrait se finaliser sous la forme d’un prêt avec une option d'achat automatique. Un peu à l’image de ce qu’a fait Longoria avec Cengiz Under avec la Roma. En tout cas, si l’OM arrive à recruter Sorloth, estimé à 16 millions d’euros, Marseille ferait quand même une belle affaire sur le mercato. Et dans le pire des cas, si échec éventuel il y a pour l’ancien de Crystal Palace, Longoria aura bien une autre carte à sortir de son sac pour faire plaisir à Sampaoli.