OM ‍: Son prix a doublé. Pablo Longoria le met en vente

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, l'Olympique de Marseille avait donné un accent canadien à son mercato avec les transferts d'Ismaël Koné et de Derek Cornelius. Décevant, le premier a été prêté à Rennes et partira sans doute. Son compatriote n'est pas assuré de rester à l'OM non plus.

Qualifié pour la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille va vivre un été serein sur le marché des transferts. Pablo Longoria subira une pression moindre sur le plan financier, pouvant conserver ses meilleurs éléments mais aussi lâcher plus facilement les joueurs en difficulté. Plusieurs recrues de l'été dernier ne resteront pas plus d'un an. Lilian Brassier et Ismaël Koné sont concernés. Décevants à l'OM lors de la phase aller, les deux hommes ont été prêtés à Rennes par la suite. La direction phocéenne ne sera pas très exigeante sur le plan financier pour se débarrasser d'eux au plus vite. Quid de l'autre canadien Derek Cornelius ?

Cornelius mis en vente par l'OM

Le défenseur central aura passé l'intégralité de la saison sur la Canebière. Second couteau de l'axe central, Cornelius a démarré 17 matchs quand même avec l'OM. Il a alterné le bon et le moins bon lors de ses apparitions en Ligue 1. Cela semblait suffisant pour lui garantir une place dans l'effectif de Roberto de Zerbi la saison prochaine. Cependant, les Olympiens ne comptent pas sur lui à 100%.

En effet, selon les informations de L'Equipe, Marseille n'exclut pas une vente de Derek Cornelius cet été. La donne est simple pour le Canadien. Il quittera l'OM en cas d'offre satisfaisante. Seule la direction phocéenne connaît le montant minimum requis pour obtenir le défenseur de 27 ans. En août 2024, il était arrivé de Malmo en Suède pour la somme de 4 millions d'euros. Après un exercice correct en Ligue 1, ce prix peut légitimement doubler 12 mois plus tard.