OM : Son penalty et ses débuts ratés, Benedetto a de bonnes excuses

Dans : OM, Ligue 1.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto avait sûrement rêvé de meilleurs débuts en Ligue 1.

Pour sa première titularisation samedi dernier à Nantes (0-0), l’attaquant argentin aurait pu devenir l’homme du match. Malheureusement pour lui, son penalty a atterri dans les tribunes de la Beaujoire… Autant dire que l’ancien joueur de Boca Juniors n’a pas rassuré les supporters. Et son explication liée au ballon du championnat français ne devrait rien arranger.

« Le ballon est vraiment différent par rapport à l'Argentine, il est très léger, s’est défendu Benedetto dans un entretien accordé à Fox Sports. C'était une pénalité de rugby. C'est la première fois que je tire un penalty aussi mal. J'avais mon corps beaucoup trop en arrière, j'ai tout fait de travers. » Une occasion ratée qui n’a pas plu à l’entraîneur André Villas-Boas, lequel a vu son tireur Dimitri Payet offrir le penalty à son nouveau coéquipier.

La colère de Villas-Boas

« Le coach nous a dit que c'était la première et la dernière fois, a raconté le renfort olympien. Dimitri s'entraîne régulièrement, c'est lui qui est en charge des coups francs et des penalties. Mais histoire de gagner en confiance, c'est moi qui lui ai demandé de pouvoir tirer. Et ça a mal tourné... » Au-delà de cette tentative manquée, Benedetto a semblé en difficulté tout au long de la rencontre. Et ce n’est pas seulement à cause du ballon.

« Le football français est différent de ce à quoi j'étais habitué, ici les défenseurs sont très costauds et en même temps très rapides, a-t-il comparé. L'intensité à l'entraînement n'est pas la même non plus. Vous vous entraînez de manière dure. Les séances sont parfois courtes, parfois longues, mais avec toujours beaucoup d'intensité, ce qui demande un gros débit d'oxygène. » Comme toute recrue qui découvre un nouveau championnat, Benedetto aura besoin d’un temps d’adaptation.