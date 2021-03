OM : Son œil d’expert a parlé, Kamara mange Neymar et Mbappé

Dans : OM.

Devenu incontournable devant la défense, Boubacar Kamara a pris une nouvelle dimension cette saison. L’Olympique de Marseille le considère comme l’un des tout meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur de Ligue 1.

Si l’on excepte les deux rencontres manquées en janvier pour cause de blessure, Boubacar Kamara a débuté tous les matchs de l’Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1. C’est dire l’importance du défenseur central ou milieu de défensif, que ce soit avec l’ancien coach André Villas-Boas ou sous les ordres de Nasser Larguet. L’entraîneur intérimaire a en effet confirmé le statut du minot ainsi que sa place devant la défense, à un poste dont il est devenu l’une des références de Ligue 1.

« Boubacar, c’est un garçon de très, très haut niveau, a encensé le responsable de la formation de l’OM. C’est un garçon qui ne va pas arrêter de surprendre tout le monde. Il est très intelligent, il a le sens du jeu. Il possède un énorme volume et une technique de haut niveau. C’est un joueur qui est l’un des meilleurs milieux du championnat de France. Il est aussi capable de jouer défenseur central, c’est extraordinaire. Il a cette intelligence de s’adapter au poste qu’on lui donne. »

« Le meilleur joueur du championnat »

Les compliments de Larguet sont déjà flatteurs, mais ce n’est rien comparé à celui du défenseur central Alvaro Gonzalez. « Pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement, a osé l’Espagnol. Pour moi, c’est le top. Jouer en défense centrale, c'est plus facile qu'au milieu. Bouba l'a fait pour l'équipe et pour l’OM. Il a 21 ans mais il semble en avoir 30. Je regarde les matchs chez moi et les choses qui se passent sur le terrain. Et pour moi, Bouba, c'est le meilleur joueur du championnat. » Etant donné leur conflit, on se doutait que l’ancien joueur de Villarreal ne voterait pas Neymar…