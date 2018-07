OM : Son entourage confirme, Pelé voulait quitter l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Comme annoncé par le journal L’Equipe en début de semaine, Yohann Pelé va prolonger d’une année supplémentaire son contrat à l’Olympique de Marseille. L’officialisation est imminente, et la doublure de Steve Mandanda dans la cité phocéenne sera liée au récent 4e de Ligue 1 jusqu’en juin 2020. Pourtant, « l’Albatros » était courtisé par le LOSC et Strasbourg. Les deux clubs lui proposaient une place de titulaire la saison prochaine. Des propositions qui ont fait vaciller l’ancien gardien du Mans, comme l’a confirmé un membre de son entourage à La Provence.

« On a discuté avec les dirigeants et, maintenant, on attend la proposition. Mais, dans les grandes lignes, c'est fait. Yohann aurait aimé aller ailleurs, mais étant attaché à sa vie à Marseille, il est très content de rester à l'OM » a-t-on confié dans l’entourage du joueur. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui pourra donc, comme la saison dernière, compter sur deux gardiens compétitifs. Pour rappel, Yohann Pelé avait notamment été l’auteur d’une prestation de très haute volée face au RB Salzbourg en demi-finale de l’Europa League il y a quelques semaines. Surtout, l’état-major olympien n’aura pas à verser une indemnité de transfert pour s’attacher les services d’une nouvelle doublure. Il n’y a pas de petites économies…