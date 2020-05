OM : Slimani à Marseille, avec quel argent ?

Dans : OM.

Performant pendant son prêt à l’AS Monaco, Islam Slimani s’interroge sur son avenir. On parle d’un intérêt de l’Olympique de Marseille, mais l’attaquant algérien ne s’emballe pas.

Focalisée sur son opération dégraissage, l’AS Monaco ne semble pas encore prête à enregistrer de nouvelles signatures. Pas même celle d’Islam Slimani. Prêté par Leicester City l’été dernier, l’attaquant algérien sort d’une saison réussie avec neuf buts et huit passes décisives en Ligue 1. Avec de telles statistiques, on pouvait imaginer que le club monégasque ferait le nécessaire pour le conserver. Mais à l’heure actuelle, le complice de Wissam Ben Yedder est dans le flou.

« Non, le club ne m’a rien communiqué pour le moment et je trouve cela logique dans le contexte actuel, a confié le Fennec au média Le Score. Personne ne peut prendre des décisions immédiates. En tout cas, mon contrat court encore jusqu’au 30 juin. Si j'espère rester à Monaco ? Oui, mais après c’est une question de Mektoub (destin). Dieu merci, je pense avoir réussi un bon parcours avec l’ASM. On verra par la suite ce qui va se passer. »

Slimani sera patient

Pour son avenir justement, l’Olympique de Marseille est cité parmi les formations intéressées. Mais pas question de s’emballer pour Slimani, conscient de la situation olympienne. « L'OM ? La crise sanitaire liée au Covid-19 a tout paralysé. Actuellement, tous les clubs ont de gros problèmes de trésorerie, a réagi l’attaquant de 31 ans. Il règne une grande incertitude par rapport au mercato. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer. » Rappelons que le Monégasque reste lié aux Foxes jusqu’en 2021.