OM ‍: Six joueurs virés, la décision est irrévocable

Par Claude Dautel

Après avoir recruté Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l'Olympique de Marseille doit également faire de la place dans son vestiaire. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont les idées claires sur les joueurs qui doivent quitter l'OM cet été.

Le club phocéen a déjà bien entamé son marché des transferts en faisant signer librement CJ Egan-Riley, et en officialisant dans les prochaines heures la venue de Facundo Medina. Et on le sait, les dirigeants marseillais ont d'autres noms dans la tête, Roberto De Zerbi ayant prévenu Pablo Longoria qu'il voulait renforcer son équipe afin d'être compétitif en Ligue 1 et en Ligue des champions. Pour cela, Frank McCourt est prêt à faire des efforts, mais il a aussi prévenu qu'il fallait que la masse salariale de l'OM reste sous contrôle. C'est pour cela que selon RMC, l'Olympique de Marseille a fait savoir aux différents clubs éventuellement intéressés que six joueurs de l'effectif actuel sont susceptibles de partir lors de ce mercato, pour peu que l'OM reçoive des offres. L'identité des six joueurs concernés n'est pas secrète.

L'OM attaque le mercato en force

En effet, les six footballeurs de l'OM mis sur le marché des transferts sont Amine Harit, Pol Lirola, Derek Cornelius, Neal Maupay, Azzedine Ounahi et Ismaël Koné. Si l'Olympique de Marseile n'a rien de grave à reprocher à ces joueurs, l'OM estime qu'ils n'ont pas réellement apporté un plus lorsque Roberto De Zerbi a fait appel cette saison. Le club phocéen attend désormais des offres pour ces six joueurs, et elles seront très sérieusement étudiées si elles sont à la hauteur des attentes de Pablo Longoria. Car si l'Olympique de Marseille est décidé à faire de la place dans son vestiaire, cela ne sera pas au détriment de ses intérêts financiers, et il faudra que tout le monde s'y retrouver en cas de deal.

A ce stade du mercato, l'OM n'a aucune offre sérieuse et Amine Harit, Pol Lirola, Derek Cornelius, Neal Maupay, Azzedine Ounahi et Ismaël Koné vont donc reprendre l'entraînement avec Roberto De Zerbi le 7 juillet, d'abord pour les examens physiques, puis trois jours plus tard sur les terrains de la Commanderie. Mais il reste encore presque deux mois pour trouver des solutions pour ces six joueurs dont l'avenir ne s'écrit plus du côté de Marseille.