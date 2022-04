OM : Six départs déjà actés, le mercato sera chaud

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le prochain mercato de l’OM s’annonce animé, d’autant que six joueurs sont déjà presque certains de faire leurs valises.

Dans son édition du jour, L’Equipe a consacré un long papier au mercato estival de l’Olympique de Marseille. Et s’il existe encore quelques inconnues, on peut d’ores et déjà annoncer que le marché des transferts sera animé à l’OM, où plusieurs joueurs sont déjà certains de faire leurs valises. A en croire le quotidien national, c’est par exemple le cas de Boubacar Kamara, en fin de contrat à la fin de la saison et qui ne devrait pas prolonger, malgré les nombreuses tentatives de Pablo Longoria. L’autre départ inévitable de l’intersaison concerne William Saliba, prêté sans option d’achat par Arsenal et qui devrait retourner en Premier League au vu de ses prestations remarquables en Ligue 1. Dans le secteur défensif, Marseille est également en passe de perdre Duje Caleta-Car, dont le contrat arrive à expiration dans un an et pour qui l’OM refuse d’envisager un départ libre.

Kamara, Caleta-Car, Saliba, la défense de l'OM sur le départ

Déjà acté officieusement, le départ d’Alvaro Gonzalez sera officialisé cet été, l’Espagnol n’entrant plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Deux autres départs ont de grandes chances de voir le jour et ils concernent cette fois le secteur offensif. Auteur d’une saison prometteuse, Bamba Dieng a vu sa cote explorer en raison de ses bonnes performances à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. L’OM ne souhaite pas le vendre à tout prix, mais Dieng est dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League et Marseille ne s’opposera pas à son départ en cas de proposition supérieure à 15 millions d’euros. La donne est différente concernant Luis Henrique qui lui n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli.

Une base de onze joueurs certains de rester

Le président marseillais Pablo Longoria lui cherche activement une porte de sortie depuis plusieurs semaines. Au rayon des départs, Amine Harit apparaissait indésirable il y a encore quelques semaines, mais le retour en force du Marocain a rabattu les cartes. Prêté par Schalke 04, il n’est désormais plus certain de partir et l’OM pourrait tenter de le recruter définitivement. Mandanda, Milik, Lirola ou encore Konrad et Rongier pourraient avoir des offres mais pour l’instant, Pablo Longoria ne les considère pas comme des joueurs à faire partir. L’Equipe estime enfin qu’il n’existe aucun suspense quant à l’avenir de onze éléments de l’effectif de Jorge Sampaoli : Payet, Guendouzi, Ünder, Pau Lopez, Bakambu, Kolasinac, Balerdi, Luan Peres, Gerson et enfin Gueye seront (sauf grosse surprise) Marseillais la saison prochaine. On peut ajouter à cette liste le défenseur français du Spartak Moscou, Samuel Gigot, qui s'est d'ores et déjà engagé en faveur de l'OM dans l'optique de la saison prochaine.