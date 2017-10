OM : Six ans plus tard, Garcia est bluffé par le nouveau Rami

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

En déplacement à Lille dimanche soir, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, plusieurs membres de l’Olympique de Marseille vivront un moment particulier.

Adil Rami, Rudi Garcia, Dimitri Payet et Florian Thauvin, l’espace de quelques semaines, sont tous passés par le LOSC. Bien sûr, les deux premiers gardent un meilleur souvenir de leur carrière à Lille où ils avaient réalisé le doublé Coupe de France-championnat en 2011. Le moment choisi par le défenseur central pour quitter le club nordiste et son coach Garcia, qu’il retrouvera six ans plus tard à Marseille. Pour le plus grand bonheur du technicien.

« Il est plus mature, a comparé l’entraîneur de l’OM. Il est toujours aussi joyeux et c’est un compagnon de vestiaire agréable parce qu'il est positif et souriant. Là-dessus, il n’a pas changé. Par contre, il a pris de la maturité. Mais sur le terrain, c'est resté un très bon joueur, une force de la nature. Il a gagné en expérience et en approche des matchs. On est quelques anciens Lillois à retrouver le LOSC. Adil en fait partie, je pense qu'il sera content de retrouver son ancien club. » Rappelons que Lille était venu chercher Rami à Fréjus au niveau amateur.