OM : Signature imminente d'un nouveau défenseur

Le latéral gauche d’Arsenal, Sead Kolašinac, est tout proche de rejoindre l’OM. Une belle prise à l’heure où Jorge Sampaoli réclame un arrière gauche à tout prix et que l’avenir du mercato est incertain à Marseille.

Après l’arrivée de Cédric Bakambu qui était libre de tout contrat depuis sa dernière expérience en Chine, l’Olympique de Marseille tient sûrement sa deuxième recrue en la personne de Sead Kolašinac. Le défenseur de 28 ans est bien parti, en effet, pour quitter les Gunners après plus de quatre saisons passées au club. Ne faisant plus partie des plans de Mikel Arteta, l’international bosnien (43 sélections) n’a disputé qu’à peine cinq petits matchs cette saison. Souvent à l’infirmerie, il s’est blessé à 11 reprises depuis son arrivée en 2017. La dernière en date étant une blessure à la cheville l’ayant éloigné des terrains de novembre à janvier. Sead Kolašinac avait déjà été envoyé en prêt la saison dernière lors du mercato hivernal dans son ancien club allemand, Schalke 04. Après le départ officiel de Jordan Amavi à l’OGC Nice puis un éventuel autre départ d’Alvaro Gonzalez, l’OM commence à s’activer pour recruter du sang neuf en défense. L’arrière gauche n’est en tout cas plus désiré du côté d’Arsenal. La faute à Kieran Tierney qui monte en puissance sur le côté gauche londonien. Le joueur de 24 ans s’est déjà mis Mikel Arteta dans la poche.

Sead Kolašinac is close to completing his move to Marseille. Their transfer sanctions won’t be impacted this January window. Their option to purchase Mattéo Guendouzi in the summer won’t be impacted also as the deal has already been agreed between the two clubs.