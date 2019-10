OM : Si Marseille corrige ce bug, ça fera mal en Ligue 1

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille espère pouvoir mettre un terme ce dimanche soir contre Strasbourg au Vélodrome à une série de quatre matchs sans victoire. Mais pour cela, le club phocéen va devoir corriger un défaut assez constant cette saison, à savoir qu’il lui faut très régulièrement courir après le score. Pour André Villas-Boas, ce souci est réel, l’entraîneur portugais ne masquant pas son agacement de voir ses joueurs ne pas être capables de tenir leur rang durant toute une rencontre.

Car pour AVB, si l’OM règle ce souci et parvient à serrer les rangs pendant 90 minutes, alors le club phocéen sera nettement plus intouchable en Ligue 1. « Marquer le premier but au lieu de toujours l’encaisser, bien commencer le match et être performants pendant 90 minutes. Je sens et je pense que nous sommes capables de faire mieux, mais nous sommes incapables de le faire sur un match entier. Le transfert entraînement-match reste le point sensible cette saison. Je me réfère souvent à la rencontre face aux Rangers en préparation. On avait fait une bonne semaine d’entraînement, mais on avait pris quatre buts le jour du match », a fait remarquer André Villas-Boas avant la réception de Strasbourg. Les footballeurs de l'Olympique de Marseille savent à quoi s'en tenir et comment faire pour s'installer sur le podium de la Ligue 1.