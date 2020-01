OM : Sévérac est méchant sans raison avec Marseille

Dans : OM.

Après sa victoire à Rennes l'OM est revenu à 4 points du PSG qui doit jouer deux matches contre Monaco. Pour Dominique Sévérac c'est l'occasion de balancer une petit vanne.

Pour l’Olympique de Marseille, l’objectif affirmé cette saison c’est d’avoir un ticket européen, la possibilité d’être champion de France n’ayant jamais été évoquée par André Villas-Boas. Mais, en voyant l’OM aligner les victoires et suivre le rythme du PSG forcément une minorité de supporters phocéens commence à croire au miracle. Car le club phocéen est à seulement 4 longueurs du club de la capitale, même si ce dernier doit joueur deux matchs contre…Monaco, pour remettre son calendrier à jour.

Alors, dans Le Parisien, Dominique Sévérac ironise gentiment sur le doux rêve marseillais de décrocher Hexagoal. « Dans la cité phocéenne, tout le monde croit que le titre de champion est possible. C’est ce que l’on dit sur place, ce qu’on entend ici ou là. Le rêve est le bonheur le moins cher et le plus accessible. Reste qu’on salue les Marseillais qui entretiennent, même de loin, l’idée d’une menace, ce qui confirme que l’OM est davantage un danger pour Paris quand il ne l’affronte pas que quand il se présente face à lui », balance le journaliste, histoire de rigoler un peu. Bien évidemment, sur les réseaux sociaux, les insultes vont pleuvoir, mais ça c'est une habitude.