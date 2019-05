OM : Sergio Conceiçao, bonne idée mais énorme problème en vue

Dans : OM, Ligue 1.

La course est désormais officiellement ouverte pour le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille.

Et cette compétition effrénée se joue sur plusieurs fronts. Il y a bien évidemment les souhaits des dirigeants, les opportunités du marché, et les rêves des supporters. Au cœur de cela, Sergio Conceiçao a été proposé à Jacques-Henri Eyraud tout récemment, annonce Euro United. Une initiative d’un agent proche de l’entraineur portugais, même si ce dernier n’a pas de représentant officiel. Il faut dire que celui qui fut entraineur du FC Nantes est en grande difficulté au FC Porto, où son avenir est régulièrement remis en cause en cette fin de saison.

Mais toujours sous contrat avec les Dragons, il ne sera pas facile à aller chercher, puisqu’une indemnité de 10 ME, soit 5 ME de moins que sa clause libératoire, sera demandée pour le recruter. Payer aussi cher pour un entraineur, surtout après avoir lâché 10 ME pour laisser filer Rudi Garcia, n’est clairement pas une priorité pour les dirigeants marseillais, qui n’ont toutefois pas encore répondu à cette proposition, préférant la garder sous le coude. Car l’entraineur portugais a laissé une très bonne impression en France lors de son passage à Nantes, et il possède quelques soutiens au sein de l’OM.