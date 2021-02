OM : Sarri à Marseille cet été, sa réponse est cash

Dans : OM.

Ces deux dernières semaines, Pablo Longoria s’est activé afin de trouver au plus vite un successeur à André Villas-Boas sur le banc de l’OM.

Rapidement, le nom de Lucien Favre est ressorti comme le plus séduisant aux yeux du directeur sportif espagnol, mais l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund a décliné la proposition de l’Olympique de Marseille. Même son de cloche auprès de Maurizio Sarri, lequel avait fait savoir dans un premier temps à Pablo Longoria qu’il ne souhaitait pas prendre une équipe en cours de saison. Vraisemblablement, l’ex-entraîneur de Naples, de Chelsea ou encore de la Juventus Turin, ne rejoindra pas plus Marseille cet été. Effectivement, Fabrizio Romano a dévoilé sur le site Calcio Mercato que Maurizio Sarri avait purement et définitivement rejeté la proposition de Marseille.

Il s’agit sans aucun doute d’une très belle piste qui se referme pour l’Olympique de Marseille, même si de sérieux doutes étaient émis sur la faisabilité financière d’une telle arrivée pour le club phocéen. Ce refus semble quoi qu’il en soit assez anecdotique pour Pablo Longoria, qui semblait avoir lâché l’affaire depuis plusieurs jours puisque l’Espagnol s’est concentré à 100 % sur la piste de Jorge Sampaoli, actuellement en poste à l’Atlético Mineiro. Dès la fin du championnat brésilien le 26 février prochain, tout devrait s’accélérer entre l’ex-sélectionneur de l’Argentine et l’Olympique de Marseille. Il s’agira ensuite de savoir si l’OM devra payer une clause libératoire pour faire venir Jorge Sampaoli, ou si le technicien de 60 ans sera libéré de son contrat par l’Atlético Mineiro. Une tendance qui se confirme de plus en plus dans la presse brésilienne ces dernières heures…