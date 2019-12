OM : Sanson-Rongier, la broyeuse de L1 made in Marseille

Dans : OM.

En l'espace de quelques matchs, Valentin Rongier et Morgan Sanson ont donné un volume énorme au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Et la Ligue 1 n'a pas fini de souffrir face au duo mis en place par Villas-Boas.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont bataillé durement pour faire signer Valentin Rongier, le dernier jour du mercato n’ayant pas été suffisant pour trouver un accord avec Waldemar Kita. Mais 24h après la deadline, le joueur nantais rejoignait l’OM sous forme de joker, et la carrière phocéenne de Rongier pouvait alors débuter. Et si les débuts ont été un peu compliqués pour le milieu de terrain, très vite l’ancien nantais a confirmé qu’il méritait bien les efforts fait pour le recruter. Depuis quelques matchs, le duo qu’il compose avec Morgan Sanson commence à secouer les adversaires de l’Olympique de Marseille dans un secteur où l’OM n’était pas à l’aise depuis pas mal de temps.

Se confiant au Phocéen, Eric Roy avoue qu’André Villas-Boas tient une sacrée paire. « C'est simple, ils savent tout faire et c'est pour ça que ça marche. Ils savent utiliser le ballon, défendre, marquer, faire des passes, et possèdent un très gros volume de jeu. De plus, ils sont un peu différents et donc complémentaires, avec en plus un gros caractère. Sanson se projette plus, quand Rongier met du liant dans le jeu. Avec une vraie sentinelle derrière, c'est la combinaison idéale. Il y a encore un mois, la défense de l'OM se faisait transpercer parce que le milieu était trop friable. Avec eux, ce n'est plus le cas », fait remarquer l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Du côté des supporters de l’OM on espère que cette situation, qui contribue aux bons résultats actuels du club provençal, va durer très longtemps.