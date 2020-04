OM : Sanson peut partir, Villas-Boas a déjà son remplaçant

Dans : OM.

Auteur d’une saison pleine à l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson ne sera pas retenu en cas de belle offre au mercato.

La situation financière de l’OM est si critique que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta misent certainement sur une vente au prix fort de Morgan Sanson en Angleterre l’été prochain. Dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League depuis près d’un an, le milieu relayeur de Marseille a réalisé une excellente saison avant l’interruption des compétitions, ce qui laisse clairement espérer à l’état-major olympien une vente comprise entre 25 et 30 ME. Pour la direction marseillaise et Andoni Zubizarreta en tête, l’enjeu sera toutefois de bien remplacer Morgan Sanson alors qu’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions est largement envisageable.

En milieu de semaine, la presse italienne a fait l’état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Joao Mario, champion d’Europe en 2016 avec le Portugal et qui est actuellement prêté par l’Inter Milan au Lokomotiv Mocou. Un intérêt bien réel de la part d’André Villas-Boas selon le chroniqueur du Phocéen, Bastien Cordoleani. « Les renseignements pris sur Joao Mario sont réels de la part de Zubizarreta et du coach. Opération à bas prix car plus qu’un an de contrat et pas désiré à l’Inter Milan. Prêt avec option d’achat possible. Validé par Villas-Boas qui le verrait bien arriver si Sanson part » a indiqué le chroniqueur, pour qui Joao Mario figure bel et bien dans le viseur de l’OM alors que des doutes entouraient la crédibilité de l’information divulguée mercredi par la presse italienne. Jugé comme très prometteur au Sporting Lisbonne, l’international portugais n’a jamais confirmé son potentiel à l’Inter Milan, qui avait pourtant misé 40 ME sur lui en août 2016.