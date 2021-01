OM : Accord imminent pour Morgan Sanson à Aston Villa

Dans : OM.

Evoqué ce week-end, le transfert de Morgan Sanson en Premier League semble sérieusement se profiler. Le joueur de l'OM est attendu à Birmingham afin de signer avec Aston Villa.

Il n'y a pas que Milik dans la vie, et si Frank McCourt a accepté de mettre quelques millions d'euros dans la signature de l'attaquant polonais de Naples, le milliardaire américain a également prévenu Jacques-Henri Eyraud qu'il fallait envisager des départs lors de ce mercato d'hiver, les caisses de l'Olympique de Marseille étant vides. Ce n'est pas la première fois que McCourt fait cette demande, mais cette fois le président de l'OM va devoir s'exécuter. Et si le nom de Florian Thauvin a été évoqué, c'est désormais Morgan Sanson qui paraît être le plus proche de ranger son casier à la Commanderie.

Selon Johnny Séverin, l'ancien montpelliérain devrait rejoindre la Premier League et plus précisément Aston Villa lors de ce marché hivernal des transferts. A un an et demi de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 26 ans, désormais représenté par Pini Zahavi, attend que les dirigeants des deux clubs s'entendent avant de filer vers l'Angleterre. Et à priori cet accord est imminent pour un montant qui n'est pas connu.