OM : Sanchez jusqu'en 2024, le contrat est accepté

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM souhaite encore frapper fort sur le marché des transfert. Le club phocéen touche d'ailleurs au but concernant Alexis Sanchez.

A Marseille, on espère réaliser une grosse saison. L'OM aura pas mal de compétitions à gérer, avec notamment la Ligue des champions. Mais le début de l'été a pas mal surpris sur la Canebière, avec le départ de Jorge Sampaoli. L'arrivée d'Igor Tudor a fait parler. En plus de ne pas faire l'unanimité chez les fans, le Croate a aussi fait polémique concernant ses méthodes de travail. A tel point qu'une réunion a récemment eu lieu entre les joueurs, Pablo Longoria et Igor Tudor pour calmer la gronde. Pour ne rien arranger, la récente arrivée à l'OM de Jordan Veretout a aussi tendu à Marseille. Malgré tout, l'international français reste une belle pioche au milieu de terrain. Et les Phocéens vont accueillir un nouveau nom prestigieux très prochainement.

L'OM touche au but pour Sanchez

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! Alexis Sanchez est attendu la semaine prochaine à Marseille ! 💙🤍



Le chilien va s'engager 2 ans à l'OM et aura un salaire annuel de 3 M€/an.



(@RMCsport) pic.twitter.com/fkE8QXWcV5 — BeFootball (@_BeFootball) August 7, 2022

Selon les informations d'RMC, Alexis Sanchez, qui vient tout juste de résilier son contrat avec l'Inter Milan, est attendu la semaine prochaine à Marseille pour y passer sa visite médicale et signer son contrat. L'ancien du Barça va s'engager 2 ans à l'OM et touchera un salaire annuel de 3 millions d'euros par an. Une belle pioche pour les Marseillais en vue de la prochaine Ligue des champions. Malgré ses 33 ans, Sanchez a encore pas mal à apporter au plus haut niveau. La saison passée avec l'Inter Milan, il avait inscrit 9 buts en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues. Sa science du jeu et son expérience du plus haut niveau aideront l'OM sur le terrain mais également en dehors. Son arrivée poussera en revanche un peu plus vers la sortie Cédric Bakambu et Bamba Dieng. Si le premier veut quitter l'OM, ce n'est pas le cas du second, qui veut rester et s'imposer avec le club phocéen. Igor Tudor semble plutôt fermé à cette idée pour le moment.