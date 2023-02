OM : Sanchez est un vrai Marseillais, il interpelle Longoria !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé l'été dernier à l'OM libre de tout contrat en provenance de l'Inter, Alexis Sanchez fait plus que le travail sur la Canebière. En fin de contrat à l'issue de la saison, le Chilien de 34 ans ne compte pas partir.

Alexis Sanchez en a encore sous le pied et le montre à chaque sortie avec l'OM depuis son arrivée l'été dernier. L'ancien joueur du Barça apporte toute son expérience et sa science du jeu à un groupe très discipliné tactiquement. Très apprécié du groupe et par son coach Igor Tudor, Sanchez ne sait néanmoins pas encore de quoi son avenir proche sera fait. En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, le Chilien a encore pas mal de projets en tête. Et très content dans la cité phocéenne, Alexis Sanchez a pris une décision forte ces derniers jours.

Sanchez et l'OM, prolongation en vue ?

#J23 : Jonathan Clauss 🇫🇷 et Alexis Sanchez 🇨🇱 dans le XI type des fans. ☄️ #TeamOM pic.twitter.com/MIiMaglRV5 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 14, 2023

Lors d'un entretien accordé à Sky Sports, l'attaquant marseillais a en effet indiqué : « Souvent, des anciens coéquipiers de l'Inter me disent que j'aurais encore pu être utile à l'équipe et ne comprennent pas vraiment mon départ. Mais c'est le football, moi je voulais tout simplement jouer plus. Je remercie tout le monde à l'Inter, j'ai vécu de très belles choses dans ce vestiaire, mais désormais je suis à Marseille et je suis heureux. Je veux continuer ici. Certains de mes anciens coéquipiers m'écrivent encore, ils me disent ‘bravo Niño ». Le message est donc envoyé et plutôt clair pour la direction de l'OM, qui va donc devoir peser le pour et le contre concernant Alexis Sanchez. La fin de saison devrait jouer beaucoup dans la décision prise, alors que le club peut encore réaliser le doublé avec le gain de la Coupe de France mais aussi de la Ligue 1. Ce dimanche soir, l'OM reçoit d'ailleurs le PSG au Stade Vélodrome. Un match fait pour les grands joueurs, dont le Chilien fait incontestablement partie.